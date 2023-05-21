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Семенович перестала выходить на связь и встревожила поклонников

Семенович перестала выходить на связь и встревожила поклонников
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Певица не выходила на связь почти сутки, что вызвало немалое беспокойство среди ее поклонников.

Популярная певица Анна Семенович, одна из самых ярких звезд нашей эстрады, недавно вернулась из Испании. На отдыхе исполнительница провела всего несколько дней, но не обошлось без приключений. По словам Анны, возвращение на Родину прошло не совсем гладко.

Анна Семенович пропала из соцсетей на целые сутки и, тем самым, заставила своих поклонников изрядно поволноваться. Оказалось, что певица столкнулась с проблемами на обратном пути из Испании в Россию. Анна рассказала, что до дома ей пришлось добираться больше суток, потому что сломались сразу два самолета.

Первым вышел из строя лайнер летевший из Валенсии до Стамбула. А уже в аэропорту Турции Семенович узнала, что и второй рейс задерживается по той же причине. Но в итоге певице удалось улететь, и она благополучно вернулась домой.

Тем не менее, Семенович осталась довольна своей поездкой в Испанию. Она особо выделила храм Гауди в Барселоне — Саграда Фамилия, который ее поразил своей красотой. Певица была потрясена архитектурными особенностями сооружения и осталась в полном восторге.

Несмотря на неприятности на обратном пути, Анна Семенович не потеряла своего позитива и продолжает радовать своих поклонников яркими выступлениями и интересными фото из жизни.

21 мая 2023, 11:21
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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