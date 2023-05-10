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Среда 10 мая

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"Мне плохо, тошнит": Упавшая с лошади Семенович разбила голову

"Мне плохо, тошнит": Упавшая с лошади Семенович разбила голову
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Анна Семенович рассказала о своем состоянии.

Экс-солистка "Блестящих" подвергла себя настоящей опасности, которая могла стоить ей жизни. Знаменитая блондинка заработала серьезную травму, решив прокатиться на лошади. Подробности Анна Семенович раскрыла журналистке Алене Жигаловой.

Эта история произошла много лет назад, когда грудастая певица была еще девочкой-подростком. Как известно, в детстве будущая звезда занималась профессиональным спортом – фигурным катанием. И даже входила состав сборной России. Один из выходов на лед обернулся для артистки травмой – она получила сотрясение мозга.

Две недели юная Анна Семенович пролежала в постели. За день до возвращения к тренировкам после долгих уговоров мама разрешила ей прогуляться до конюшни, находящейся недалеко от дома. Звезда пообещала, что кататься верхом не будет. Однако уже в конюшне она забыла о своем обещании и упросила держателей лошадей отправить на прогулку.

Правда, коней было мало, поэтому юную блондинку посадили верхом вместе с другой девочкой. Во время прогулки произошла опасная ситуация – жеребец встретил на пути другого коня, и между ними произошла потасовка. В итоге певица упала на землю, а на нее приземлилась та самая девочка. Из-за удара артистка опять разбила голову.

"Я получаю еще одно сотрясение мозга... Я прихожу домой, у меня болит голова, все кружится, мне опять плохо, меня тошнит", – описала свои чувства Анна Семенович.

10 мая 2023, 15:40
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоу "Алена, блин!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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