Убитый горем Верник сражен смертью Невзорова: Как же так

Вчера скончался советский актер театра и кино Борис Невзоров. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Многие звезды почтили память великого артиста. Так, подавленный уходом актера Игорь Верник с грустью написал о Борисе Георгиевиче в "Инстаграм". Он прокомментировал публикацию Оксаны Байрак, которая посвятила целый пост ушедшему артисту. "Помню все...Как вчера", – с тоской написал Верник. Он также поблагодарил Байрак за то, что та дала ему возможность поработать вместе с Невзоровым.
Пост Байрак поразил подписчиков в самое сердце. Женщина до сих пор не может поверить, что актера больше нет на этом свете. Режиссер вспомнила о сотрудничестве с Невзоровым, его искреннюю улыбку. Она отметила, что актер дарил радость всем, кто окружал его. "Как же так...Это нечестно", – сокрушается Байрак. Оксана добавила, что очень тяжело переживает утрату, ей больно от этой новости.
Напомним, что артист умер на семьдесят третьем году жизни. У него осталось трое наследников, причем один из них еще совсем юный. Так, Невзоров познакомился в театре с женщиной, которая в 2020 году родила ему дочь. Девочку назвали Анастасией.