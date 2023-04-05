Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Среда 5 апреля

08:20"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд 08:00Свои школы есть только в трети ЖК 06:16"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина* 04:20Диетолог составил для россиян весенний рацион 02:08В каждой пятой новостройке нет паркинга 00:05Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля 22:00Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию 21:20В Москве в захламленной квартире нашли истощенного ребенка 20:00"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа 19:4049-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу 19:00На юго-востоке Москвы два человека пострадали в ДТП 18:40Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности 18:20"Гнилая селедка!": Плюнувшя в россиян Пугачева вызвала зеленую рвоту 18:00Спектакль окончен? Концертный тур МакSим остановлен 17:40"Ради денег готовы человека угробить": директора МакSим обвиняют в страшном 17:20Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции 17:00Из Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России 16:40"У нас ничего нет": промотавший наследство в казино Пресняков нашел вторую работу 16:20Валяющийся бомжом Панин ноет из-за плохой жизни на чужбине: Подгорает от злобы 16:00Заляпал все белой жидкостью: голый муж Королевой показал свой длинный и толстый 15:40"Все же не смогу": пережившая роды певица Слава призналась в тяжелых последствиях 15:20"Осенью прошлого года": Богомолов бросил Собчак после жуткой грызни 15:07Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре 15:00В Голливуде снимут сериал по книгам про Гарри Поттера 14:54"Росатом" увеличит производство кобальта-60 до 30% мирового рынка 14:40В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате 14:20"Неприятная": опального Меладзе поймали с бывшей женой во Франции 14:00"В ожидании": только что разродившаяся Орлова рассказала радостную новость 13:4040-летний житель Воронежа выжил после падения с 19-го этажа: Встал и начал петь песни 13:20"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе 13:00Самолет из Петербурга столкнулся с птицами при посадке в Самаре 12:40"Уже 12 лет": пойманная со шприцем в руках Лолита призналась в зависимости 12:20"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы 12:00"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте 11:40"Это не слухи": живущие с любовниками Асмус и Харламов возобновили отношения 11:20Могут ли конфисковать недвижимость за неуплату алиментов: объяснил юрист 11:00"С гастролями": Аллу Пугачеву заметили в России после побега в Израиль 10:40"Сначала мужа, потом дочь": разродившаяся Орлова назвала имя разрушившей идиллию с*** 10:20"Сделала многое, чтобы приблизить меня": 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой 09:40"Люблю тебя!": Барановская воссоединилась с Аршавиным спустя 10 лет после разрыва 09:20Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта 09:00Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977 08:40На себя не похожа и носит парик: Немощную Волочкову после болезни сдали на попечение чужим людям 08:20Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию 08:00Москвичи с питомцами ищут жилье в центре 06:10"Защитная реакция психики": как натянутая улыбка кричит о психологических проблемах? 04:2760% россиян хотят оформить ипотеку 02:14Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин? 00:27Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля 21:50"Надо лечиться": продюсер поставил крест на сорвавшей концерт МакSим
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд

"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд
30

Выходка Валерия Меладзе дорого обошлась жене и детям.

Начало 2023-го году для знаменитого певца выдалось не очень удачным. Исполнитель хита "Сто шагов назад" попал в громкий скандал, который не обошелся без последствий. Всему виной концерт за границей, во время которого артист произнес украинский националистический лозунг. После случившегося Валерий Меладзе пытался оправдаться, но доверие россиян уже не смог вернуть.

Одно за другим выступления звезды стали отменять. В итоге певец из-за своей выходки оставил семью без денег, которые мог бы заработать на несостоявшихся концертах. Ситуацию решила исправить супруга артистка Алина Джанабаева, призвав поклонников в соцсетях простить его. Однако, как рассказал звездный сплетник Антон Суворкин, на плечи экс-солистки "ВИА Гры" легли более тяжкие задачи.

В руках у блогера якобы оказался райдер певицы, прочитав который можно сделать вывод о том, что Валерий Меладзе обрек ее, можно сказать, на рабский труд – покорную работу за небольшой гонорар. За свои выступления на корпоративах она просит 800 тысяч рублей, что по меркам шоу-бизнеса, говорит Антон Суворкин, очень скромно. Более того, райдер у звезды совсем не прихотливый, без изысков: она просит закуски и туалет в гримерке.

"Альбина Джанабаева пытается заработать и ищет заказы на копоративы", – описал ситуацию жены Валерия Меладзе Антон Суворкин.

5 апреля 2023, 08:20
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube-канал Anton S Live • Требует проверки

Фоторепортаж

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

Эмин готовится к первой премии "Жара" в марте в "Крокусе".
У Альбины Джанабаевой роскошная фигура, которую грех скрывать.
Альбина Джанабаева хороша сзади, и спереди.
Стас Костюшкин похвастался новой шубкой.
Анастасия Спиридонова выступила в дуэте с Александром Маршалом.
Егора Крида просто обожают дети всех возрастов.
Романтик Интарс Бусулис - популярный латвийский музыкант, певец, композитор.
Ольга Кормухина и Глеб Матвейчук - победители телепроекта "Две звезды".
Роскошная Анастасия Макеева посетовала на неустроенную личную жизнь.
Жасмин и Денис Клявер спели песню "Я за тебя умру".
"Русский Челентано" Александр Ревва и настоящий итальянец Маурицио Швейцер.

По теме

Горько пожалел: предавший Россию Меладзе лишился средств к существованию
Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина*

"Подкрепить статус иноагента": в России определились с наказанием для Галкина*
Максим Галкин* постоянно проживает в Израиле. В прошлом году на фоне геополитических событий, некоторые отечественные звезды, которые, как минимум, с 2014 года активно зарабатывали деньги и прекрасно себя чувствовали в России решили покинуть нашу страну. В их числе оказался и шоумен Максим Галкин*.

Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию

Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию
Джигурда увидел все своими глазами. Скандальный шоумен и актер Никита Джигурда всегда ведет себя откровенно со своими поклонниками и ничего не скрывает. Он знает свои достоинства и недостатки и не спешит надевать розовые очки.

"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа

"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа
Буланова решилась на этот шаг раз и навсегда. Российская певица Татьяна Буланова готовится выйти замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Валерия Руднева, с которым встречается уже три года. 54-летняя звезда уже была замужем два раза, но ни один союз не принес ей счастья.

49-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу

49-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу
Что сделала с собой артистка "Следить за собой – обязанность каждого", – убеждена певица Варвара. И своим потрясающим внешним видом 49-летняя артистка являет всем нам прекрасный пример.

Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности

Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности
Костомаров уже никогда не будет прежним. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с 10 января находится в московской больнице Коммунарки. Спортсмен перенес кому, два инсульта, три ампутации, сепсис, гангрену, был на ИВЛ, ЭКМО.

Выбор читателей

03/04ПндАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног 03/04ПндОрганы не справляются: Преснякова об уходе со сцены из-за серьезной болезни 77-летнего мужа 03/04ПндЖены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице 04/04ВтрЗрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта 03/04ПндАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру 03/04Пнд"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории