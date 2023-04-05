"Пытается заработать": Оставивший семью без денег Меладзе обрек Джанабаеву на рабский труд

Выходка Валерия Меладзе дорого обошлась жене и детям.

Начало 2023-го году для знаменитого певца выдалось не очень удачным. Исполнитель хита "Сто шагов назад" попал в громкий скандал, который не обошелся без последствий. Всему виной концерт за границей, во время которого артист произнес украинский националистический лозунг. После случившегося Валерий Меладзе пытался оправдаться, но доверие россиян уже не смог вернуть.

Одно за другим выступления звезды стали отменять. В итоге певец из-за своей выходки оставил семью без денег, которые мог бы заработать на несостоявшихся концертах. Ситуацию решила исправить супруга артистка Алина Джанабаева, призвав поклонников в соцсетях простить его. Однако, как рассказал звездный сплетник Антон Суворкин, на плечи экс-солистки "ВИА Гры" легли более тяжкие задачи.

В руках у блогера якобы оказался райдер певицы, прочитав который можно сделать вывод о том, что Валерий Меладзе обрек ее, можно сказать, на рабский труд – покорную работу за небольшой гонорар. За свои выступления на корпоративах она просит 800 тысяч рублей, что по меркам шоу-бизнеса, говорит Антон Суворкин, очень скромно. Более того, райдер у звезды совсем не прихотливый, без изысков: она просит закуски и туалет в гримерке.

"Альбина Джанабаева пытается заработать и ищет заказы на копоративы", – описал ситуацию жены Валерия Меладзе Антон Суворкин.