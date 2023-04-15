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Суббота 15 апреля

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Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает

Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает
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Артистка готовится к дачному сезону.

Представители отечественного шоу-бизнеса, как и все остальные россияне, уже готовятся к открытию дачного сезона. Анна Семенович входит в число этих людей, даже несмотря н то, что своей дачи у нее нет.

При этом артистка всегда рада наведаться на загородный участок своих родителей. Знаменитость сделала откровенное признание — на даче она отказывается носить нижнее белье.

Семенович любит, когда кожа и тело дышат на свежем воздухе. При этом, по словам Анны, она еще не том возрасте, когда хочется свою дачу. "На дачу я предпочитаю ездить в свободное время – особенно летом. Там я отдыхаю и душой и телом. В прошлом году купила себе дачные сапоги: они резиновые, очень удобные", — цитирует звезду издание Prozvezd.

Летом знаменитость предпочитает надеть на голое тело платье-размахайку из настоящего хлопка. "Все продувает и ты отлично себя чувствуешь! Мы там и вечера устраиваем. У меня брат прекрасно играет на гитаре. Я в этот момент могу что-то помурлыкать! У нас на самом деле очень хорошо поет папа. Он начинает все наши вечеринки, а мы уже подключаемся", — отметила Анна.

Стоит отметить, что на загородном участке она не только отдыхает, но и не забывает о работе. Внушительное количество времени артистка проводит и на грядках.

15 апреля 2023, 16:06
Анна Семенович. Фото: Артем Геодакян/ТАСС/legion-media
Prozvezd✓ Надежный источник

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Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс. Фото: Ali Magomedov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

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