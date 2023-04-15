Семенович отказалась носить нижнее белье: Все продувает

Артистка готовится к дачному сезону.

Представители отечественного шоу-бизнеса, как и все остальные россияне, уже готовятся к открытию дачного сезона. Анна Семенович входит в число этих людей, даже несмотря н то, что своей дачи у нее нет.

При этом артистка всегда рада наведаться на загородный участок своих родителей. Знаменитость сделала откровенное признание — на даче она отказывается носить нижнее белье.

Семенович любит, когда кожа и тело дышат на свежем воздухе. При этом, по словам Анны, она еще не том возрасте, когда хочется свою дачу. "На дачу я предпочитаю ездить в свободное время – особенно летом. Там я отдыхаю и душой и телом. В прошлом году купила себе дачные сапоги: они резиновые, очень удобные", — цитирует звезду издание Prozvezd.

Летом знаменитость предпочитает надеть на голое тело платье-размахайку из настоящего хлопка. "Все продувает и ты отлично себя чувствуешь! Мы там и вечера устраиваем. У меня брат прекрасно играет на гитаре. Я в этот момент могу что-то помурлыкать! У нас на самом деле очень хорошо поет папа. Он начинает все наши вечеринки, а мы уже подключаемся", — отметила Анна.



Стоит отметить, что на загородном участке она не только отдыхает, но и не забывает о работе. Внушительное количество времени артистка проводит и на грядках.