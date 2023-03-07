"Слишком рано ушел": трагический конец Панина поставил Россию на уши

Панин умер при загадочных обстоятельствах.

С самого начала своего карьерного пути актер умудрился добиться огромной зрительской любви и сняться во многих фильмах. Конечно, как и любой публичный человек звезда "Жмурок" влипал скандалы. Но зачем об этом говорить, если Панина уже нет с нами?

Известие о трагическом конце артиста поставило на уши буквально всю Россию, ведь вчера на просторах соцсетей об этом сообщили многие: как знаменитости, так и простые поклонники или критики его творчества. Коснулась этой печальной темы и Екатерина Стриженова, которая посвятила уходу коллеги по творческому цеху целый пост.

"Он был невероятно талантливый человек, но слишком рано ушел", – написала телеведущая, прикрепив снимок уже почившего Панина. Обстоятельства его гибели, к слову, до сих пор пронзают до мурашек. Тело звезды "Жмурок" нашли в собственной квартире с многочисленными ранами на голове. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела.

В начале 2015 года СК РФ прекратил дело по факту гибели актера из-за отсутствия состава преступления. Но в 2021-м история загадочной гибели артиста получила продолжение из-за начала нового расследования. По одной из версий он мог быть жертвой ревнивого авторитетного мужчины.

Как бы там ни было, однофамильца Алексея Панина нет с нами уже десять лет. Пока он покоится, его друзья пытаются докопаться до правды и найти причину трагедии, которая забрала на 51-м году жизни одного из самых талантливых артистов России. Может быть, придет день, и виновники ухода Андрея Панина будут установлены.