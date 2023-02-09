"Очень нужна помощь": Проскурякова после инфаркта Николаева собирает с миру по нитке на лечение

Жена Игоря Николаева обратилась с просьбой к людям.

На прошлой неделе появились сообщения об инфаркте у 63-летнего Игоря Николаева. Как писали СМИ, музыканта сначала срочно доставили в больницу Красногорска, а после – в Национальный медицинский исследовательский центра кардиологии. Вскоре артист сам вышел на связь и поспешил успокоить поклонников. Мол, не все так страшно, как кажется.

Наверняка случившееся очень расстроило жену музыканта Юлию Проскурякову. Но, не успев оправиться от одного удара, супруга знаменитого артиста узнала о другом горе – жутких последствиях сильного землетрясения в Турции и Сирии. Согласно последним данным, там погибли порядка 15 тысяч человек, еще десятки тысяч – ранены.

Проскурякова не смогла остаться в стороне. Она, как и многие россияне, собирает с миру по нитке на восстановление и лечение пострадавших от землетрясения. "Людям очень нужна помощь сейчас", – написала жена Николаева в своем телеграм-канале и указала, где принимают гуманитарную помощь.

Юлия Проскурякова отметила: вещи для пострадавших должны быть новыми. Сбор гуманитарной помощи осуществляется до 12 февраля включительно, уточнила жена Игоря Николаева.