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"В тяжелом состоянии": Жена госпитализированного из-за инфаркта Николаева сделала срочное заявление

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Что с Игорем Николаевым?

На прошлой неделе поклонники знаменитого усача всерьез обеспокоились его здоровьем. По прессе распространились тревожные новости: якобы музыканта экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Тогда на связь вышел сам Игорь Николаев, чтобы успокоить своих слушателей, и заверил, что с ним все в порядке, а поездка в медучреждение – это всего-навсего обследование.

Конечно, не все поверили словам артиста, а злые языки уже начали искать причины его проблем с сердцем. Но после заявления, которое сделала жена певца Юлия Проскурякова, все сомнения отпадают. На ее странице появилось короткое видео, в котором возлюбленный, как ни в чем не бывало, играет на клавишах известную всем мелодию "Выпьем за любовь".

С сияющей улыбкой на лице, бодрый и веселый Игорь Николаев сообщает даты предстоящего тура, где встретится со своими поклонниками. Этим роликом Юлия Проскурякова показала, что ее знаменитый муж пышет здоровьем и готовится к работе.

Поклонники действительно выдохнули, ведь некоторые из них уже успели узнать не совсем правдивые новости о своем кумире.

"Только вчера в "Ты не проверишь" сказали, что Игорь Николаев в тяжелом состоянии в больнице... Как же задолбали эти новости", – пишут возмущенные россияне.

6 февраля 2023, 16:20
Игорь Николаев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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