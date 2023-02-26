Дети от Николаева? Королева вышла в свет с тайными наследниками

Королева в обнимку с детьми.

Знаменитая певица развелась с Игорем Николаевым много лет назад. У обоих уже свои семьи, однако некоторым поклонникам до сих пор не дает покоя их разрыв. Например, на странице музыканта в социальных сетях можно найти массу комментариев о том, что Наташа Королева была его лучшей женщиной, чего не скажешь о Юлии Проскуряковой.

Фанатов можно понять, ведь роман у звезд был очень бурным и весьма романтичным. В давних интервью певица рассказывала, как кувыркалась со своим будущим мужем в тайне от родителей, хотя в семье никогда не было места секретам. Что уж говорить, некоторые фанаты не раз высказывали подозрения в том, что у артистки есть тайные дети от Игоря Николаева. А ведь она умеет хранить секреты: взять хотя бы то, что она годами скрывала информацию о внебрачной дочери за океаном.

Накануне в микроблоге Наташи Королевой появилось видео, на котором она запечатлена с неизвестными малютками: она пела с ними песни, а в конце ролика двоих трогательно обняла. При этом ее любимый сын Архип от Тарзана рядом не наблюдается. Вечно подозревающая неладное публика наверняка задалась вопросом: "Дети от Игоря Николаева?".

Но на деле певица просто вышла в свет с чьими-то наследниками – скорее всего, своих друзей, которые собрались отметить с ней Масленицу. И их по праву можно назвать тайными, ведь раньше на странице артистки они не мелькали. Видно, что Наташа Королева души не чает в детях, чьи бы они не были!