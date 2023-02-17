"Приоткрою тайну": кувыркавшаяся с Николаевым втихушку Королева рассекретила ребенка

Наташа Королева не смогла молчать

Игорь Николаев уже давно счастлив в браке с Юлией Проскуряковой, а его бывшая жена Наташа Королева – с Тарзаном. Однако некоторым поклонникам их разрыв до сих пор не дает покоя, ведь как такая романтическая история любви могла закончиться?

И действительно, союз "дельфина и русалки" был очень трогательным! В одном давнем интервью артистка даже рассказывала, как кувыркалась с Игорем Николаевым втихушку. Дело в том, что певица, которая привыкла все рассказывать матери, этот момент скрыла. Были еще и романтичные песни, красивые выходы в свет, но брак все-таки разрушился.

К счастью, разрыв с музыкантом не повлиял на карьеру Наташи Королевой. Каждый год она остается популярной, а количество поклонников и зрителей на концертах только увеличивается. Сейчас звезда готовится к выступлению в Кремле и для создания программы даже привлекла публику.

Вместе с тем артистка анонсировала кое-что очень интересное – проект, который она готовит для фанатов. Его зрители увидят в финале концерта. Несмотря на то, что держится он в секрете, некоторые детали певица все же показала.

"Мы снимаем очень красивое видео. Я надеюсь, оно вам тоже придется по душе. Немножечко я вам приоткрою тайну", – сказала супруга Тарзана и рассекретила ребенка, который, видимо, будет участвовать в съемках. Девочка с короткими волосами стоит рядом с Наташей Королевой на площадке, и певица трогательно гладит ее по голове.