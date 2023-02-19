"Потеряла": забеременевшая Наташа Королева откровенно о ребенке

Наташа Королева захотела поделиться пережитым.



Наташа Королева часто пополняет свой блог: то публикует анонсы выступлений, то – привлекает внимание к своим сексуальным нарядам. Сегодня же она захотела раскрыть тайну, пробирающую до глубины души.

Опубликовала бывшая жена Игоря Николаева фрагмент видео-ролика, на котором она крупным планом показывает в камеру свой живот, в котором находится маленький Архип Глушко. Ролик был снят во время одной из телепередач 21 год назад. Забеременевшая однажды от стриптизера Наташа Королева предалась воспоминаниям. Под постом она написала откровенно о ребенке.

"Ровно 21 год назад я стала мамой. Обрела счастье и потеряла покой, – призналась окунувшаяся в прошлое Наташа Королева, – Тут Архипка еще у меня в животике, а мои друзья и коллеги-артисты вместе со мной поют ему песню-пожелание".

Многие поклонники написали теплые слова как для счастливой матери, так и для самого именинника. К слову, переживания некоторых подписчиц из-за затронутой Наташей Королевой темы материнства оказались так глубоки, что довели их чуть ли не до истерики.

"Первый раз в жизни я заплакала от того, что у меня нет детей, не получилось", – призналась одна из комментаторов под постом Наташи Королевой.

