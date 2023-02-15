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"Чучело гороховое": Молодящаяся мать Королевой отвернулась от дряхлого старика

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Мать Королевой показала любимого.

В последние годы о матери певицы говорят иногда даже больше, чем о ней самой. Во-первых, публика не всегда довольна манерами Людмилы Порывай: в погоне за молодостью 77-летняя хормейстер надевает откровенные наряды не по возрасту, да и на публике может вести себя вызывающе. А в прошлом году родственница Наташи Королевой попала под волну негатива из-за националистических лозунгов, которые орала со сцены.

Но, кажется, критика Маму Любу не трогает: она припеваюче живет в Майами и наслаждается каждым днем. К тому же, зачем грустить, когда рядом есть любимый человек. На старости лет артистка обрела счастье с бизнесменом Игорем Эльпериным. И хотя они оба уже довольно дряхлые, ведь возраст берет свое, они еще могут тряхнуть стариной!

Судя по снимку, который мать Наташи Королевой разместила в День святого Валентина, супруги выходят в свет. И, видимо, этот романтичный праздник они нарядные провели за пределами дома.

"Любви все возрасты покорны", – подписала кадр хормейстер.

Впрочем, по мнению публики фотография получилась неудачной из-за ошибки, которую допустила артистка. Дело в том, что перед камерой она отвернулась от своего старичка.

"Влюбленные лучше смотрелись бы лицом друг к другу!" – поделилась советом одна поклонница.

А другие посчитали огромной ошибкой наряд артистки, которая к алому платью нацепила непонятный аксессуар, смахивающий то ли на корону, то ли на кокошник.

"Чучело гороховое. Что за гребень на голове?" – раскритиковали мать Наташи Королевой пользователи.

15 февраля 2023, 11:00
Наташа Королева и Людмила Порывай. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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