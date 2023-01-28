Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним

Анастасия Волочкова, полностью оправившись после отмечания своего Дня Рождения, решила появиться в медиапространстве не благодаря публикациям в личном блоге, а поучаствовав в Youtube-шоу "Поцеловать-переспать-убить".
В качестве одного из кандидатов балерине попался Сергей Глушко. Начав рассуждения о том, что бы она сделала с мужем Наташи Королевой, Анастасия Волочкова случайно проговорилась о предстоящем разводе певицы и стриптизера.
"Так она (Королева, — Прим. ред.) вроде уже не с ним", – с хитрой улыбкой усмехнулась Анастасия Волочкова, уже, по мнению некоторых, откровенно погрузившись в фантазии о накаченном теле Сергея Глушко.
В конечном итоге Волочкова выбрала действие, которое совершила бы со стриптизером.
"С Тарзаном переспала. Он сексуальный", – не преминула Анастасия Волочкова возможностью подметить сексуальность пока что еще нынешнего мужа Королевой.
Впрочем те, кто регулярно следит за жизнью Анастасии Волочковой, не были удивлены ни тем, что балерина решила принять участие в подобном шоу, ни тем, что она получила массу удовольствия рассуждая об интимном сближении со звездами. Ведь Анастасия Волочкова, по мнению хейтеров, широко известна количеством своих романов и легким отношением к любовным неудачам.