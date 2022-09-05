"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир

Российский актер Алексей Панин стал наиболее популярным в нулевых после съемок фильма Алексея Балабанова "Жмурки". После этого его карьера пошла на спад, а его образ жизни и вовсе превратился в нечто ужасное. В Сети стали появляться скандальные видео с участием актера, а сам он не раз признавал, что любит выпить, да и вообще якобы извращенец.
Несколько лет назад в Сеть попало видео, на кадрах которого Алексей Панин занимается бурным сексом с неким мужчиной и женщиной. При этом женщина удовлетворяла его ногой.
Недавно Алексей Панин признал, что "не вышел рожей", поэтому на актерской карьере можно ставить крест. Известные режиссеры не зовут его сниматься, а за границей, куда он переехал вместе с дочерью Анной, о профессионализме можно вообще забыть. Именно поэтому из шоу-бизнеса актер перекочевал совсем в иной мир.
Психолог Вероника Степанова уверена, что Алексей Панин попал в шоу-бизнес через постель. Якобы для роли он согласился на интим с теми, с кем близости не хотел. После этого у него появилась психологическая травма, пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам.
"Он не смог этого пережить. Стал себя убеждать, что ему дико нравятся пятки в попе и все в таком ключе... И что мы видим? Мы видим бомжа, который живет у испанской помойки", – заявил эксперт.
Напомним, Алексей Панин несколько лет жил в Испании. Недавно он женился на юристе по имени Ева Тарлакян. Актер назвал брак гостевым. Недавно стало известно, что Панин вернулся в Москву.