Выросла копией отца и не хочет идти по стопам родителей: как живет единственная дочь Пеговой и Орлова

Наследница знаменитостей пока не собирается связывать жизнь с актерством.

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов прожили в браке около шести лет. За годы совместной жизни у звезд появилась единственная дочь Татьяна. Несмотря на то, что родители девочки расстались не лучшим образом, ей удалось сохранить теплые отношения как с матерью, так и с отцом. Сейчас наследнице знаменитостей 16 лет.

Пегова и Орлов связали себя узами брака в 2005 году. Вскоре после свадьбы, в 2006 году, в семье родилась малышка Таня. Увы, идиллия закончилась уже через несколько лет. В 2011 году пара, которая многим казалось идеальной, распалась с громким скандалом. Как выяснилось, Дмитрий ревновал жену и обвинял ее в жадности, а она с трудом терпела его пагубные пристрастия.

Долгое время экс-супруги ожесточенно делили не только имущество, но и дочку. В итоге Таня осталась жить с мамой, которая полностью посвятила себя ее воспитанию. Орлов хотел забрать наследницу к себе, но у него ничего не вышло. Впрочем, это не помешало ему сохранить с дочерью теплые отношения.

В этом году наследнице знаменитостей исполнилось 16 лет. Татьяна по-прежнему живет вдвоем с матерью, но продолжается общаться с отцом. Многие отмечают, что девушка выросла точной копией Дмитрия. Впрочем, школьница далеко не во всем похожа на звездных родителей. Например, она пока не хочет идти по их стопам и не думает об актерстве.

Выбирать свой жизненный путь Тане придется уже через два года, когда она окончит школу. По словам Пеговой, у ее дочери есть способности не только к изучению точных наук, но и к творчеству. Однако последние Татьяна начала проявлять совсем недавно.

Ирина рассказывала, что ее наследница не боится быть нелепой и часто показывает пародии на друзей и учителей. К тому же, школьница буквально выросла на маминых репетициях и спектаклях. Возможно, к окончанию школы Таня все-таки решится пойти по стопам родителей. Однако Орлов и без того не переживает за судьбу дочки. По словам Дмитрия, наследница прекрасно учится и добивается поставленных целей.