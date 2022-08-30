Утехи с рослым жеребцом жутко вымотали оголившую молочную грудь Пегову: Ходить не смогу

Знаменитая актриса проводит последние летние деньки под солнцем. Аппетитная блондина улетела на Кипр, где не сидит на месте и каждый свой день наполняет разными активностями – среди них, кстати, возбуждение поклонников откровенными фотографиями. Ирина Пегова во время отдыха, судя по всему, так расслабилась, что забыла о скромности и приличии.
По крайней мере так считают ее подписчики, которые не оценили один из последних снимков. Звезда в ярком красном купальнике уселась на песочном пляже и сняла себя сверху: так, перед народом открылся шикарный обзор на ее сочный бюст! "Зачем такое выкладывать на всеобщее обозрение? Пошло, вроде бы актриса известная..." – застыли в недоумении некоторые фанаты.
Но довольных откровенной фотосессией оказалось в разы больше – особенно восхитились снимками мужчины, не упустив возможность сделать комплимент груди Ирины Пеговой.
"Самые бескомпромиссные сосудики с молоком у Ирусечки!" – написал кто-то из пользователей.
Ну, а пока народ спорил о целесообразности размещения подобных кадров, актриса уже успела заняться другим делом. Счастливая блондинка устроила утехи с рослым жеребцом в конюшне: сначала обласкала его, а потом оседлала. Правда, катание на коне оказалось непростым и жутко выматывающим занятием.
"Завтра ходить не смогу..." – пожаловалась в своем микроблоге Ирина Пегова.