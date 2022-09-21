"Ток через все тело": 44-летнюю Пегову схватил удар

Ирина Пегова находится в шоке после известий о гибели режиссера Сергея Пускепалиса.

На днях в ДТП в Ярославской области разбился актер и режиссер Сергей Пускепалис. Гибель подтвердил губернатор области и выразил свои соболезнования. Причины аварии будут расследовать в МВД, уголовное дело уже заведено, передает RT.

Страшная авария не смогла оставить равнодушными близких и коллег артиста. 44-летняя актриса театра Ирина Пегова выложила в свой микроблог свои фотографии с Пускепалисом из архива. Актрису схватил удар после известий, она пребывает в состоянии шока из-за смерти коллеги.

"Сережа! Однокурсник! Друг! Партнер! Режиссер! Добряк! Талант! Личность! Человек со стержнем! Почему они, настоящие мужчины, уходят так рано", — делится своей болью актриса. Далее Ирина Пегова поделилась трогательной историей из студенческой жизни, связанной с режиссером.

Подписчики поддерживают знаменитость. Даже для обычных людей уход режиссера стал настоящим потрясением. "Сегодня узнала, как будто ток через все тело прошел", "Очень жаль" — пишут в комментариях Пеговой.

Сайт "Вести Подмосковья" уточняет, что срок наказания по уголовному делу может составлять до 10 лет. Издание добавляет, что вместе с Сергеем Пускепалисом погиб и его водитель. Не только Ирина Пегова раздавлена уходом звезды — скорбит вся страна.