"Носатый карлик": Тодоренко превратилась в страшную горбунью

Регину Тодоренко трудно узнать после вторых родов. Да, дети даются нелегко...

Недавно российская телеведущая второй раз родила ребенка от мужа Влада Топалова. Семья назвала мальчика Миром. Роды проходили за границей по новомодным канонам – в бассейне и в присутствии родственников, в том числе трехлетнего сына Майкла. Многие фанаты расценили такие действия как нечто запредельное и противоречащее всякому здравому смыслу.

Так или иначе, теперь за Региной Тодоренко пристально наблюдают поклонники и пытаются понять, все ли с ней нормально. 32-летнюю бывшую ведущую шоу "Орел и решка" пытаются уличить в каких-то негативных изменениях. Часто ее упрекают в изъянах внешности. Однако самой Тодоренко на все это плевать, она наслаждается материнством и открыто говорит об этом.

На днях это удалось сделать. Регину Тодоренко сфотографировали во время прогулки с коляской. Рядом с ней был какой-то мужчина, а сама она выглядела странным образом. По мнению фанатов, жена певца Влада Топалова заметно подурнела. У нее словно вырос неимоверных размеров горб на спине.

"Носатый карлик"; "У нее горб что ли, лол"; "По ней видно, что она прям чума"; "Это Регина? Капец. Что со спиной?" – написали в пабликах.