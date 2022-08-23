"Носатый карлик": Тодоренко превратилась в страшную горбунью

Недавно российская телеведущая второй раз родила ребенка от мужа Влада Топалова. Семья назвала мальчика Миром. Роды проходили за границей по новомодным канонам – в бассейне и в присутствии родственников, в том числе трехлетнего сына Майкла. Многие фанаты расценили такие действия как нечто запредельное и противоречащее всякому здравому смыслу.
Так или иначе, теперь за Региной Тодоренко пристально наблюдают поклонники и пытаются понять, все ли с ней нормально. 32-летнюю бывшую ведущую шоу "Орел и решка" пытаются уличить в каких-то негативных изменениях. Часто ее упрекают в изъянах внешности. Однако самой Тодоренко на все это плевать, она наслаждается материнством и открыто говорит об этом.
На днях это удалось сделать. Регину Тодоренко сфотографировали во время прогулки с коляской. Рядом с ней был какой-то мужчина, а сама она выглядела странным образом. По мнению фанатов, жена певца Влада Топалова заметно подурнела. У нее словно вырос неимоверных размеров горб на спине.
"Носатый карлик"; "У нее горб что ли, лол"; "По ней видно, что она прям чума"; "Это Регина? Капец. Что со спиной?" – написали в пабликах.