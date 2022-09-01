"Это отвратительно": изрезанный хирургами Шуфутинский лишился части тела

74-летний Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский сегодня может похвастаться относительно хорошим здоровьем, которое позволяет ему гастролировать с концертами по всему миру. Уже скоро музыкант вновь выйдет на сцену, чтобы исполнить свой легендарный хит "Третье сентября". Однако еще совсем недавно певец был вынужден прибегнуть к помощи врачей.
Как ранее рассказывали "Дни.ру", в разгар пандемии коронавируса король русского шансона подхватил страшную болезнь. Ему пришлось поехать в США на лечение. Любимый миллионами артист довольно трудно перенес недуг: осложнения возникли не только в легких, но и в костях. И совсем не удивительно, ведь до этого музыкант перенес операцию.
Перед коронавирусом у Михаила Шуфутинского обнаружили проблемы с позвоночником. Хирурги буквально изрезали шансонье. В рамках медицинской процедуры ему удалили три верхних позвонка. К счастью, звезда сцены смогла быстро реабилитироваться.
Однако проблемы со здоровьем у артиста возникали и ранее. Об этом рассказал сам Михаил Шуфутинский в эфире программы "Алена, блин!". По словам исполнителя, он лишился части тела еще в середине 2000-х годов. Музыкант сел на жесткую диету и сбросил 30 килограмм веса. Также шансонье признался, что в итоге перестал соблюдать рекомендации врача и вернулся к привычному образу жизни.
"И вдруг через два-три месяца оказываешься там, где ты был, но только еще не набрал обратно вес. Ты уже ешь все подряд – ты жрешь как свинья. И это отвратительно", – отметил Михаил Шуфутинский.
Певец добавил, что позже еще несколько раз пытался сесть на диету, сбрасывал и вновь набирал вес, однако не смог повторить прошлый "радикальный" опыт.