"Меня выгодно пнуть": заплеванная беглянка Хаматова дала отпор

Чулпан Хаматова ответила тем, кто ее постоянно критикует.

Скандал, который разгорелся после побега Чулпан Хаматовой в Латвию из-за спецоперации на Украине, кажется, не прекращается по сей день, ведь едва ли не каждый россиянин-истинный патриот своей страны считает своим долгом плюнуть в сторону уехавшей предательницы – именно так некогда популярную артистку теперь называют на родине.

Отвернулись от Хаматовой и российские коллеги, когда услышали, что она публично заявила о своем пренебрежительном отношении к званию народной артистки России. В частности, актер Вячеслав Манучаров высказался о поступке Чулпан как о "невероятной гадости".

Хаматова всячески дает понять, что она не такая, как те люди, с которыми раньше работала. В недавней беседе с латвийской прессой артистка заявила: есть взрослые люди, которым она помогала в ущерб самой себе. "Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть", – сказала актриса, уточнив, что, несмотря ни на что, она будет находиться в своей парадигме. Слова знаменитости также приводит "Общественная служба новостей".

В Сети пишут, что после переезда в Латвию у Чулпан Хаматова лишилась навыков актерского мастерства. Многим категорически не понравился спектакль, в котором приняла участие артистка. Что случилось на рижской сцене, рассказывали "Дни.ру".