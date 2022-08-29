Издевательства отчима-садиста, аборт от Малинина и смерть мужа от рака: незавидная судьба Зарубиной

29 августа Ольге Зарубиной исполняется 64 года.

Пик популярности Ольги Зарубиной пришелся на 80-90-е годы. Теперь же своей известностью певица обязана не творчеству, а многочисленным скандалам с экс-супругом Александром Малининым. Зарубина давно не записывает новых песен и не может похвастаться блестящей карьерой. За пределами сцены судьба певицы тоже складывалась несладко. В детстве артистка столкнулась с настоящей жестокостью, а во взрослой жизни так и не смогла обрести личное счастье.

Ольга Зарубина появилась на свет в 1958 году. Будущая звезда росла в обеспеченной и благополучной семье, но все изменилось, когда ее отца не стало. Вскоре после его смерти мать привела в дом нового мужчину, который оказался жестоким садистом. По словам Зарубиной, отчим почти не работал, издевался над всей семьей и распускал руки. К счастью, после окончания школы Ольге удалось вырваться из родительского дома.

Поступив в медицинское училище, Зарубина начала жить самостоятельной жизнью и увлеклась творчеством. Музыкальные способности студентки не остались без внимания. Вскоре ее стали приглашать выступать и сниматься на телевидении. Личная жизнь певицы тоже не стояла на месте. В начале 80-х она встретила первую серьезную любовь и вышла замуж.

Супругом артистки стал Александр Выгузов, который известен сегодня под фамилией Малинин. Увы, этот союз принес Зарубиной много боли и разочарований. Однажды Ольга забеременела от мужа и сделала аборт, потому что тот занимался карьерой и был не готов к пополнению. Позже певица пожалела о содеянном, но было уже поздно.

Спустя год после первой беременности Зарубина узнала, что снова ждет ребенка. На этот раз артистка решилась оставить малыша. Ольга надеялась, что с появлением ребенка сердце супруга оттает, но этого не произошло. Когда дочка Кира была всем маленькой, Александр ушел из семьи.

Гармонию и твердое мужское плечо певице удалось обрести лишь в следующем браке. Второй муж, администратор Владимир Евдокимов, принял наследницу артистки как родную, удочерил девочку и перевез семью в Америку. Супруги были по-настоящему счастливы, пока не случилась трагедия. Владимиру диагностировали рак желудка, а в 2008 году его не стало.

Потеряв мужа, Зарубина так и не смогла наладить личную жизнь. Впрочем, попытки найти свое счастье у актрисы были. В 2010 году она сочеталась браком с экс-клавишником группы "Ласковый май" Андреем Саловым. Однако союз распался через пять лет. После развода с третьим мужем актриса крутила еще несколько романов, но все они оказались неудачными.