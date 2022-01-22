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Шоу-бизнес
"Тает на глазах": усыхающая после болезни 63-летняя Зарубина вызвала оторопь

"Тает на глазах": усыхающая после болезни 63-летняя Зарубина вызвала оторопь

Внешний вид Ольги Зарубиной вызывает серьезное беспокойство поклонников. Всегда стройная певица похудела до скелетообразного состояния.
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На данный момент артистка весит всего 39 килограммов. Она призналась, что никак не может набрать вес, несмотря на высококалорийную диету. Сильно резко похудела после перенесенной болезни. Она столкнулась с последствиями индийского штамма коронавируса.

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Родственники признаются, что на Ольгу Зарубину страшно смотреть, она тает на глазах. По словам звезды, она по сей день не может оправиться после ковида. Потеря веса ее сильно беспокоит. Исполнительница отметила, что не весила столько никогда в жизни, хотя всегда была стройной.

Ольга Зарубина рассказала, что начала усиленно питаться. В ее рационе обязательными составляющими являются мясо, сало и масло. Однако результатов высококалорийное питание пока что не дает.

К тому же после болезни знаменитость стали мучить и другие неприятности. Так, у нее начались проблемы с нервной системой. Звезда замечает у себя симптомы депрессии, беспричинной тревоги и панических атак. Пить антидепрессанты артистка не желает, пытаясь побороть стресс иными способами. Ольга Зарубина призналась, что нашла хорошую медитацию, с помощью которой успокаивает нервы.

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Ольга Зарубина. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/globallookpress.com
Автор: 22 января 2022, 14:14 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

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