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Шоу-бизнес
Обрюхаченная Тодоренко раскормила в утробе бесполое существо: Самый большой ребенок

Обрюхаченная Тодоренко раскормила в утробе бесполое существо: Самый большой ребенок

Ребенок знаменитой телеведущей Регины Тодоренко еще не родился, а уже наделал много шума.
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Во многом это благодаря странным заявлением его мамы. Изначально Регина Тодоренко держала свою беременность в секрете, а раскрыв тайну, стала время от времени рассказывать поклонникам о своих родах и здоровье малыша.

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Обрюхаченная Владом Топаловым звезда находится на последних сроках и уже занимается стимулированием родов естественным путем, проходя ежедневно внушительные расстояния. А недавно она сделала УЗИ, результаты которого шокировали и ее, и поклонников. Как оказалось, теледива раскормила в утробе еще неродившегося малыша: сейчас он весит уже пять килограммов! Получается, что это самый большой ребенок в ее семье, ведь первенец супруги Влада Топалова весил чуть больше трех килограммов.

А сегодня Регина Тодоренко в очередной раз шокировала народ. Как оказалось, в ее животе, можно сказать, живет бесполое существо! Ведь звездные родители до сих пор не знают, кто у них родится – мальчик или девочка. Звезда призналась, что целенаправленно решила не узнавать пол малыша, чтобы устроить себе сюрприз.

При это ведущая призналась, что будет рада любому исходу. Девочка подарит ей новые еще неизведанные ощущения. А мальчик сохранит Регине Тодоренко статус единственной женщиной в семье, что, по ее словам, настоящая привилегия.

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2022, 10:16 Источник: Телеграм-канал Регины Тодоренко ✓ Надежный источник
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