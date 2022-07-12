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Шоу-бизнес
"Ребенок вряд ли поможет": объявлено о расставании Тодоренко и Топалова

"Ребенок вряд ли поможет": объявлено о расставании Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко может не справиться со своими обязанностями матери двух детей.
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Нумеролог, таролог и психолог Элена Гамаюн проанализировала, как второй ребенок может повлиять на брак 32-летней Регины Тодоренко и 36-летнего Влада Топалова. По словам специалиста, сейчас ведущая должна с головой окунуться в семейный быт, хотя сама она этого не хочет. Тодоренко мечтает сбежать из дома, развивать карьеру и продолжать путешествовать. У ведущей открыта матрица к познаниям нового и творческого. Но с семейными обязанностями это конечно совместить невозможно.

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Самым лучшим временем для рождения второго ребенка эксперт назвала для Тодоренко период с 33 до 35 лет. Что касается мужа Регины Тодоренко Влада Топалова, то он устал от суеты и ищет спокойствия. У певца, по словам эксперта, идет по матрице цифра девять – это Мудрец-отшельник.

"Он переосмысливает свой жизненный путь", – рассказала таролог.

Она добавила, что второго ребенка он мог бы захотеть только к 38 годам. Поэтому пару может ждать крах из-за того, что второй малыш в семье появится слишком рано, и родители будут не готовы. По сути, специалист объявил о скорейшем расставании пары.

"Сейчас совместный ребенок вряд ли поможет укрепить отношения. Если мама и отец не готовы, рождение ребенка может выйти тяжеловатым грузом, они могут не выдержать, сильно проявлять эмоции и ругаться", – заключил таролог.

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 12 июля 2022, 08:41 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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