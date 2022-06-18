"С похмелья": извращенец Панин оголил интимное место на глазах у школьников

Алексей Панин известен своими странными выходками и провоцирующим поведением. На днях он снял очередное видео.

Российский актер Алексей Панин уже несколько лет живет в Испании вместе со своей дочерью Нюсей. Звезда не стыдится выставлять в Сети пошлые ролики и всячески демонстрирует девиантное поведение на людях. Порой кажется, что он даже гордится тем, как сильно он может шокировать народ. Панин сам себя называл извращенцем, описывая видео, где в его задний проход вставлена женская нога. Обо всем этом актер говорит открыто и считает это нормальным.

На днях Алексей Панин опубликовал очередное странное видео, на кадрах которого предстал в испанской школе своей дочери. На глазах у школьников он громко разговаривал, вел себя развязно и требовал вина. Актер шел по школьному коридору, оголив интимное место – грудь – в расстегнутой из-за жары рубашке.

"Пипец, я в настоящей испанской школе. Я в России в своей-то редко бывал, а тут. Вот так вот мы пытаемся в последний момент сдать учебники. Но самое поганое, что в этой школе нет буфета и здесь даже негде выпить бокал вина", – заявил Панин на видео.

В своем телеграм-аккаунте он добавил, что не пил и не курил 21 день. Вместо этого он якобы медитировал и держал аскезу. (пост). Судя по всему, после перерыва Панин знатно напился, после чего ему стало плохо.

"И самое ужасное с похмелья, мне вот это надо вот? Теперь я понимаю бедных родителей, которые приходили на детские спектакли в 10 утра и мучились сидели", – заключил Панин.

В какой-то момент дочь Панина начала останавливать записывающего видео отца и мотать головой в знак недоумения. Мимо нее в этот момент проходили мальчики. После того, как дочери Панина не удалось уговорить отца, она стыдливо прикрыла лицо рукой.