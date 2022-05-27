"Потребность была": известный режиссер осудил липнувшего к юным девочкам Табакова

31 мая легендарной советской актрисе, режиссеру и сценаристу Людмиле Гладунко исполнится 75 лет. Заслуженная артистка России и худрук киностудии "Дебют" дала расширенное интервью, в котором рассказала о семейной жизни и коснулась наболевших в обществе тем.
С мужем, актером и генпродюсером "Дебюта" Борисом Токаревым Людмила Гладунко познакомилась на съемках около 60 лет назад. С тех пор пара живет душа в душу.
Сейчас Гладунко снимает документальное кино "Соль земли" о героях XVIII и XIX веков. Режиссер призналась, что в жизни многое успела сделать и довольна этим, хотя итоги подводить не хочется.
С юности Гладунко писала сценарии и пьесы. На творческий путь ее отчасти натолкнул отчим, режиссер и драматург Николай Фигуровский. Однажды он послал сочинение падчерицы на конкурс без ее ведома. Оно победило.
Коснулась в интервью Гладунко и темы Елены Прокловой и Олега Табакова. Режиссер призналась, что считает Табакова неоднозначной личностью, хотя он был и мастером своего дела.
"По отношению к юным девочкам у него совсем другая потребность была. Не мог противостоять своей мужской природе, склонностям и считал, что ему все позволено", – рассказала Гладунко.