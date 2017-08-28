Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом

На днях состоялся сбор труппы Московского театра-студии "Табакерка", посвященный началу нового 32-го театрального сезона. На мероприятии отметилось множество артистов, однако особое внимание привлек художественный руководитель Олег Табаков. Артист, не боясь оказаться осмеянным, надел на голову предложенный ему кокошник, чем повеселил сотрудников и гостей.
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