Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом

На днях состоялся сбор труппы Московского театра-студии "Табакерка", посвященный началу нового 32-го театрального сезона. На мероприятии отметилось множество артистов, однако особое внимание привлек художественный руководитель Олег Табаков. Артист, не боясь оказаться осмеянным, надел на голову предложенный ему кокошник, чем повеселил сотрудников и гостей.