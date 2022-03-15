Ух! Сочная Пегова похвасталась обтянутой пышной грудью

Ирина Пегова давно не радовала подписчиков новыми публикациями. Ее возвращение в соцсети произвело фурор.

Год назад поклонники наблюдали за известной блондинкой в шоу "Ледниковый период", в котором ей удалось дойти до финала. Тогда было сложно не заметить пышные ее формы, но, видимо, после проекта актриса в серьез решила заняться своей фигурой.

Заслуженная артистка России стала частым гостем спортивного зала и увлеклась тренировками, по крайней мере об этом говорят фотографии, которые она публикует в соцсетях. В последнее время она редко выходит на связь в Интернете, а число новых постов можно сосчитать по пальцам. Однако накануне блондинка поделилась с подписчиками свежим снимком, на котором предстала в обтягивающем спортивном костюме, показав публике свою пышную грудь. В подписи к фотографии она пояснила, что сделана она была во время йоги – именно это увлечение помогает ей держать себя в тонусе, когда "трудно просыпаться".

К слову, изменения в фигуре актрисы сложно не заметить: поклонники отмечают, что она здорово похудела. Несмотря на наличие пышного бюста, у Пеговой виднеется талия, которую она умело подчеркнула своими лосинами и кофтой.

Заслуженная артистка России раньше часто делилась с поклонниками сочными снимками. Так, в соцсетях она показывала свои формы в бикини – фотографию фанаты сочли очень сексуальной.