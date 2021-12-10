Пышногрудая Пегова показала себя в бикини: Лучше прикройтесь

Ирина Пегова в разгар морозной московской зимы отправилась в жаркий Египет.

Взяв с собой 15-летнюю дочь Татьяну, артистка поехала немного отдохнуть: покупаться, позагорать и просто так понежиться на пляже. Соответствующими кадрами из отпуска 43-летняя Ирина Пегова активно делится на своей странице в инстаграм-аккаунте.

Накануне актриса опубликовала снимок, на котором она запечатлена в бикини. Пышногрудая блондинка стоит на пляже, воздев руки к небу, и, судя по всему, чувствует себя очень счастливой.

В комментарии к снимку Пегова написала, что ее маленькие африканские каникулы уже подошли к концу, но пяти дней оказалось достаточно для перезагрузки и переключения всех каналов.

Фолловеры Ирины стали активно обсуждать ее свежее фото. Кто-то отметил, что звезда выглядит очень сексуально: сочные формы женщине к лицу. Другие же не согласились с этим мнением и выразили недовольство откровенным видом знаменитости.

"Лучше прикройтесь," – потребовал один из фолловеров.

Справедливости ради надо заметить, что снимок все же получился вполне приличным, несмотря на открытый купальник. Актриса снята с высоты, поэтому разглядеть ее фигуру в деталях довольно сложно.

Большинство людей сошлись на том, что пяти дней для отдыха все же очень мало. Впрочем, в разгар зимы вдруг оказаться в лете даже на такой небольшой срок уже невероятно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ирина Пегова ужаснула россиян своим внешним видом.