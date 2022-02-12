Хотел сделать любовницей: Зинаида Кириенко перед смертью раскрыла интимный секрет

Актриса Зинаида Кириенко делилась воспоминаниями.

Известная актриса Зинаида Кириенко умерла 12 февраля в одной из столичных клиник. Причиной смерти стал инсульт. До этого у знаменитости нашли коронавирусную инфекцию.

Незадолго до кончины звезды фильма "Тихий дон" раскрыла интимный секрет. Информация, которой поделилась Кириенко, всплыла только сейчас.

Зинаида Михайловна рассказала, что когда-то ею заинтересовался крупный партийный чиновник. Влиятельный мужчина хотел сделать актрису своей любовницей. Кириенко дала настойчивому ухажеру от ворот поворот.

Чиновник стерпеть отказа не смог. Мужчина воспользовался высоким положением, чтобы отомстить красавице. Усилиями партийца Зинаида Михайловна на много лет осталась без работы. Артистка отметила, что не могла пойти "наперекор самой себе и платить за роли своими чувствами".

"Как будто поставили преграду, заслон — никуда не приглашали, сквозь зубы со мной разговаривали, даже как-то меня сторонились", – вспомнила о тех событиях Кириенко.

На фоне невостребованности актриса впала в депрессию. Скатывающуюся в пучину уныния звезду спас режиссер Евгений Матвеев. Постановщик пригласил артистку в свой фильм "Любовь земная". Съемки помогли Зинаиде Михайловне взять себя в руки.

Имя чиновника-злодея Зинаида Кириенко назвать отказалась. Артистка давно простила обидчика и не держала на него зла. Знаменитость считала, что месть – удел плебеев, а обиды старят и приносят болезни.