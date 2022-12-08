"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+

У Анастасии Волочковой новый мужчина. Он постоянно появляется в ее соцсетях последнее время, и балерина вновь расцвела. Известно, что его зовут Андрей Бузовкин, он буквально спас балерину от погибели – Волочкова мучалась от страшных болей из-за зажима в позвоночнике. На помощь пришел отважный строитель и создатель сети русских бань, который сумел снять напряжение и облегчить жизнь Волочковой.
На многочисленных фото с Андреем Анастасия Волочкова предстала в разных образах и локациях. Судя по всему, вместе они уже довольно давно. Так, на одном фото она прилегла ему на плечо, на другом – стоит рядом в костюме монашки в мини-юбке, затем в ресторане и с букетом белых роз. Поклонники уже заподозрили Волочкову в новом романе.
Впрочем, Анастасия Волочкова расцветает на глазах, когда у нее появляется новая любовь. На последнем видео она предстала в черничном комбинезоне во время тренировки. Балерина широко раздвинула ноги и поставила их на тренажер, разведя в сторону на уровне лица в человеческий рост.
Некоторые отметили, что Волочковой в ее 46 лет уже стыдно сверкать своим растянутым ядреным вареником. Так фанаты называют паховую область, натруженную из-за активных тренировок. Возможно, потому что выглядит она так же аппетитно. Фанаты уверены, что Волочкова устроила дома съемку 18+, особенно в роли монашки. За это на нее вновь орушился шквал критики.
"Походу были ролевые игры"; Тройничок, там где-то Митя еще был"; "Так это и есть проблемы с психикой. Ее водила же рассказал, что она его на работу принимала голая", – написали фанаты Анастасии Волочковой.