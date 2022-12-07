"Жарил парил и воткнул": сверкающая сосками Волочкова отдалась мужику на камеру в любимой позе

Анастасия Волочкова шокировала россиян интимом на публике.

Когда-то Анастасия Волочкова блистала на сцене Мариинского и Большого театра, но теперь ее жизнь сократилась до скандальной хроники соцсетей и ток-шоу. Тем не менее, внимание к ее персоне не снижается. И за ее аккаунтом до сих пор следят сотни россиян.

На днях Волочкова рассказала, что с ней приключилось несчастье. От больших физических нагрузок ее спина не выдержала, начался спазм.

"Уже больше года я жила с ощущением, что в грудном отделе у меня кинжал... А неделю назад приступ боли случился настолько сильным, что тяжело было дышать", – призналась Анастасия Волочкова. При этом она предстала на пледе рядом с мужчиной. Было заметно, что обстановка весьма интимная, а сама балерина сияла удовлетворенным видом и торчащими сосками.

Балерина отметила, что 11 декабря у нее выступление в Москве, которое нельзя пропустить. Спас Волочкову знакомый строитель и создатель русских бань по имени Владимир. Он любезно согласился попарить ее и облегчил состояние. Однако поклонники с недоверием отнеслись к этому мужчине, ведь в жизни Волочковой что ни мужик, то альфонс или аферист, желающий попиариться на ее имени.

"Владимир точно добрый человек? Может пока парил жарил и воткнул кинжал? Вы поосторожнее по баням шатайтесь", – написал обеспокоенный фолловер.

Анастасия Волочкова заверила, что Владимир хороший, и с ней теперь все нормально.