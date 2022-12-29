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Шоу-бизнес
Брак узаконен: вызвавшая спецслужбы Волочкова показала ласки с кобелем

Брак узаконен: вызвавшая спецслужбы Волочкова показала ласки с кобелем

Анастасию Волочкову высмеяли в Сети за странное поведение на людях.
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не устает удивлять россиян своими эпатажными выходками. Балерина меняет мужчин с такой скоростью, что многие уже сбились со счету и путают имена ее любовников. В начале отношений Волочкова о каждом из них говорит с любовью и трепетом. Она ни в чем себе не отказывает и не скрывает этого.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

О новом возлюбленном Анастасии Волочковой стало известно недавно. Как выяснилось, он предложил ей заехать в церковь после одного из концертов, где Анастасия и ощутила себя женой, брак которой узаконен перед Господом. Такую поездку Волочковой с новым любовником в СМИ уже окрестили помолвкой.

На днях в Сети появилось видео, где Волочкова стоит рядом с сотрудником правоохранительных органов, который держит на поводке немецкую овчарку. Балерина ласково чешет кобеля и гладит по голове. Сотрудник не возражает и даже улыбается на камеру. На голове у Волочковой было балетное украшение, а сама она традиционно была в балетной пачке и на пуантах. Судя по всему, сотрудник застал ее после тренировки. Такой образ странно сочетался с правоохранителей рядом.

"Наша любимая цыпа-инженю снова в образе. Обожаем!" – написали в Сети.


Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Chasovitin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2022, 14:40 Источник: Телеграм-канал • Требует проверки

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