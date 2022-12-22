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Шоу-бизнес
"Она не может жить": Влипшей в проблемы из-за влиятельных мужиков Волочковой вынесли смертный приговор

"Она не может жить": Влипшей в проблемы из-за влиятельных мужиков Волочковой вынесли смертный приговор

Анастасия Волочкова оказалась в опасности.

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Балерина всея Руси в своей жизни околдовала своей красотой не одного мужчину. Артистка была замужем за предпринимателем Игорем Вдовиным и даже подарила ему дочь! Правда, брак в итоге развалился. У нее также были отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым, но и они не увенчались успехом. Нельзя не признать, что почти все возлюбленные блондинки – влиятельные мужчины, из-за которых она влипла в серьезные проблемы.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

По крайней мере так считает колдун Сергей Полушкин, который разглядел в судьбе знаменитой балерины неурядицы. Он уверен, что воздыхательницы ее экс-возлюбленных могли навести на звезду порчу, причем очень серьезную. Маг буквально вынес артистке смертельный приговор, ведь, по его мнению, всевозможные проклятия могут довести до психиатрической клиники и даже до гибели!

Впрочем, считает ясновидящий, сверхъестественное в жизни Анастасии Волочковой происходит не только по вине женщин-завистниц, но и по вине ее родителей. Дело в том, что на род звезды наложено проклятие по отцовской линии, а активировалось оно, когда ее мама с папой развелись. Отсюда и неудачи в личной жизни балерины.

К счастью, Сергей Полушкин раскрыл способ, который может помочь звезде избавиться от проблем.

"Должна пожертвовать чем-то серьезным, чтобы снять проклятие – тем, без чего она не может жить", – сказал эксперт, однако заверил, что это будет целый обряд, который Анастасии Волочковой не провести без хорошего мага!

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2022, 09:40 Источник: PROзвезд ✓ Надежный источник
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