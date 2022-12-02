Полуобнаженная Волочкова прилюдно сбросила свои трусики: Недобропорядочный поступок

Анастасия Волочкова опять удивила народ.

Балерина всея Руси не стесняется быть такой, как она есть. Все, что она говорит и делает, нередко осуждает общество. Но это, кажется, Анастасию Волочкову совершенно не трогает – она живет по своим правилам и заветам.

Пока многие ее коллеги по шоу-бизнесу верят в приметы или следят за знаками астрологии, звезда предпочитает не верить во свою эту чушь. Об этом она сообщила на одном из мероприятий куда, кстати, пришла полуобнаженной – в кружевном платье с декольте, оголяющем ее спину.

"Если сегодня звезды сошлись по одной какой-то схеме, человек совершает завтра какой-то недобропорядочный поступок или, наоборот, благородный, и звезды складываются совершенно по-другому", – откровенно рассказала Анастасия Волочкова в разговоре с Пятым каналом. Не углубляется балерина и нюансы символики цветов, скажем, во время празднования Нового года.

Артистка считает, что совершенно не важно, какого оттенка на человеке одежда: мол, это не влияет на счастье или несчастье в наступающем году. Вот так прилюдно – в окружении коллег и прессы на мероприятии – она сбросила со счетов весь свой гардероб...и даже свои трусики. По ее мнению, не нужно предавать значение его цвету, пусть даже он символический.

"Важно лишь то, что ты представляешь собой и какого цвета твоя душа. Если она светлая, то неважно, что ты надел", – заверила Анастасия Волочкова.