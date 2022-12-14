"Устроили тайную": Отчаянный поклонник повел скачущую по мужикам Волочкову под венец

Анастасия Волочкова сообщила поклонниками о помолвке.

Балерина всея Руси славится не только своими шпагатами, но и любвеобильностью. Ухажеры у нее меняются часто: вот недавно был тайный Олег, потом на Мальдивах банщик Сергей, за ним какой-то юнец – в общем, поклонники не успевают уследить за похождениями скачущей по мужикам Анастасии Волочковой.

На днях артистка сообщила о новом "любимом", как всегда не назвав его имени. Блондинка отметила, что он довольно долго искал путь к ее сердцу и, уже наверное отчаявшись, наконец добился ее расположения! Теперь социальные сети звезды заполнены постами о том, какой у нее чудесный мужчина.

Кажется, новый хахаль Анастасии Волочковой настроен серьезно, ведь сегодня она сообщила фанатам очень важную новость: грядет свадьба!

"А мы с любимым устроили тайную помолвку. Вернее, это он придумал", – на радостях рассказала артистка.

В качестве доказательств она предъявила заваленный цветами дом, себя любимую со счастливым и смущенным лицом, а вот заветное колечко почему-то не показала. Остается надеяться, что на этот раз блондинка точно выйдет замуж, ведь туда она собиралась уже не один раз, но все никак не доходила до конца!

А еще интересно и то, что заявление о помолвке Анастасии Волочковой как-то подозрительно совпадает с датой свадьбы бывшего хахаля – банщика Сергея, с которым она, напомним, расставалась со скандалом.