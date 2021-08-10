Сын сделал важное заявление о пропаже Кадышевой

Поклонники обеспокоены состоянием исхудавшей Надежды Кадышевой. Сын артистки прояснил ситуацию.

В последнее время 62-летняя народная артистка России Надежда Кадышева редко появляется и почти не выступает. Солистка ансамбля "Золотое кольцо" часто отменяет концерты из-за плохого самочувствия.

Недавно в Сети появились снимки Надежды Кадышевой, которые обеспокоили фанатов. Поклонники ужаснулись болезненным видом кумира. Певица выглядела осунувшейся и исхудавшей.



Сын и концертный директор Надежды Кадышевой Григорий Костюк решил развеять страхи россиян и рассказал о состоянии певицы. Он опроверг слухи о ее плохом самочувствии и заявил, что с артисткой все хорошо.

"Операции были очень давно, поэтому у нее все в порядке полностью", — приводит слова сына Кадышевой сайт 5-tv.ru.



Костюк подтвердил факт о том, что в последнее время Надежда Кадышева действительно пропала из информационного поля, и концертной деятельности у нее уже нет в прежнем объеме. Это связано с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.

Также сын артистки отметил, что она все же выступит в сентябре на нескольких мероприятиях. Что же касается появившейся в СМИ информации о том, что Кадышева якобы больна, сын артистки заявил, что уже занимается с юристами темой распространения слухов.