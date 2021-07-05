Очередные Цывин и Дрожжина: бессовестное жулье взяло в оборот бездетную и богатую Доронину

"Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие", – говорил профессору Преображенскому разыскивающий Шарикова следователь. Нехорошие данные и о том, что происходит с Татьяной Дорониной.
"Ее изолировали в элитном доме отдыха в Барвихе, – рассказали "Дни.ру" друзья актрисы. – При этом что ей вливают в уши про происходящее в театре и как ее накачивают, одному богу известно. Ясно лишь одно – Татьяну Васильевну какие-то мутные личности взяли в оборот и манипулируют ею. Это какие-то очередные Цывин и Дрожжина, которые присасываются к состоятельным старикам".
Именно этим, вероятно, объясняются странные письма с жалобами, доносами, кляузами и пасквилями, которые за подписью Дорониной время от времени появляются в прессе.
"Родственников у Дорониной нет, детей и мужа тоже, вот бессовестное жулье и активизировалось, – считают друзья актрисы. – Очень жаль, что аферисты пользуются ее болезнью, тяжелым состоянием и солидным возрастом, когда человек уже с трудом контролирует эмоции, поступки и слова".
Напомним, Татьяна Доронина была замужем пять раз. Ее первым мужем стал Олег Басилашвили – брак продлился восемь лет. Второй раз – с 1963 по 1966 годы – была замужем за театроведом и театральным критиком, доктором искусствоведения, профессором Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Анатолием Юфитом. Третий раз – с 1966 по 1971 годы – была замужем за Эдвардом Радзинским. Четвертый раз – за Борисом Химичевым. Они состояли в браке с 1973 по 1982 год. Пятым мужем – с 1982 по 1985 годы – стал работник ЦК ВЛКСМ и Главного управления нефтепромышленности Роберт Тохненко, Детей у актрисы не было.
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