Очередные Цывин и Дрожжина: бессовестное жулье взяло в оборот бездетную и богатую Доронину

26 января 2019 года Татьяна Доронина сыграла в спектакле "Васса Железнова" по случаю 15-летия постановки и больше во МХАТе имени Горького ее не видели. При этом зарплату – более 500 тысяч рублей в месяц – актрисе перечисляют аккуратно. Но кто распоряжается деньгами 87-летней звезды и где она сама?



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