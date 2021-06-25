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Шоу-бизнес
"Изменяют своей стране": Басилашвили набросился на россиян

"Изменяют своей стране": Басилашвили набросился на россиян

86-летний Олег Басилашвили резко высказался о наших соотечественниках, которые не хотят делать прививку от коронавирусной инфекции.
прочитано 271 раз

Актер категорично отреагировал на слова коллеги – Егора Бероева. Ранее тет сравнил отношение властей к непривитым гражданам с ситуацией при холокосте.

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Олег Басилашвили считает такое сравнение крайне некорректным в сегодняшних условиях пандемии. По словам мэтра театра и кино, если артист провел такую параллель, то сейчас России грозит смерть от вируса.

Актер отметил, что из-за серьезности ситуации сейчас положение такое, как во время войны. Он сказал, что те, кто избегает прививки, "изменяют своей стране". При этом Олег Басилашвили добавил, что не стоит вакцинироваться, если к этому есть противопоказания.

Напомним, в начале года звезду положили в больницу с COVID-19. Несмотря на то, что актер долгое время не покидал свой дом, он все равно умудрился подхватить коварную инфекцию.

Как писали "Дни.ру", недавно Егор Бероев посетовал на то, что сейчас вакцина стала опознавательным знаком, который определяет, будет ли человек отделен от остальных. Артист призвал не допустить разделения граждан на вакцинированных и непривитых.

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Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 17:15 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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