Известная российская модель проведет всю жизнь на препаратах из-за страшной болезни

Известная модель стала гостьей ютуб-шоу “А поговорить?”, в котором откровенно рассказала, до чего ее довела нервная работа. Мария Миногарова была ведущей проекта “Подиум” на телеканале “Пятница”, когда ее здоровье сильно пошатнулось.
Мария призналась, что вкладывала в этот проект всю душу, но часто слышала необоснованную критику от посторонних людей и каждый раз из-за этого очень переживала. В результате из-за постоянного стресса и хронической усталости у модели начался гормональный сбой. Девушка страдала от такого нервного напряжения, при котором постоянно тряслись руки. Такое состояние могло привести к онкологии, поэтому медикам пришлось идти на решительные меры.
Организм Марии стал отторгать щитовидную железу, выделяя все больше и больше гормонов. В результате этот орган пришлось удалить, однако это вызвало еще большие гормональные сбои. Теперь модели придется всю жизнь пить лекарства, что регулировать уровень гормонов.
Также Мария призналась, что из-за перенесенной операции врачи пока не советуют ей даже задумываться о ребенке, ведь в течение трех лет из организма модели еще будет выходить радиация, полученная во время хирургического вмешательства.
Ранее "Дни.ру" писали, что телеведущая легко относится к теме материнства. Мария Миногарова призналась, что пока у нее отсутствует материнский инстинкт да и человека, который мог бы стать отцом ее ребенка, пока рядом нет.
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