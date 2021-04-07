Сжираемая страшным недугом экс-супруга Аршавина перестала ходить

Бывшая жена Андрея Аршавина вышла на связь с поклонниками и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.

Россияне переживают за судьбу тяжелобольной Алисы Казьминой. Журналистка периодически отвечает фолловерам в своем инстаграм-аккаунте на вопросы о ее здоровье. Вот и теперь светская львица поделилась новостью.

Выяснилось, что знаменитости стало хуже. У экс-супруги Андрея Аршавина на ногах воспалились пролежни, из-за чего она не может ходить. Коварное аутоиммунное заболевание забирает у женщины силы не по дням, а по часам.

Подписчики поддерживают Алису Казьмину в комментариях, желая здоровья и подбадривая теплыми словами. "Все испытания нам даются для чего-то, пусть после болезни вы станете сильнее, красивее и счастливее!", "Желаю вам не только здоровья, но и счастья женского! Все у вас непременно будет хорошо", "Алиса, мы с тобой!", – высказались пользователи соцсети.

К слову, есть и те, кто полагает, что недуг бывшей избранницы Андрея Аршавина стал последствием ее якобы пластической операции на нос. Экс-модель заверила, что это не так. Она объяснила, что некроз и сепсис, а также аутоимунный процесс никак не связаны с хирургической операцией на нос. По словам Алисы Казьминой, нос ее полностью устраивал.