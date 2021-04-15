20-летняя внучка Якубовича работает за нищенскую зарплату

Леонид Якубович рассказал, как живут его дети и внучка. Как оказалось, родственники отказываются от его помощи.

По словам артиста, у всех его детей фамилии матерей. Это было сделано осознанно, чтобы ни у кого из наследников не возникло проблем из-за родства с Леонидом Якубовичем. Как оказалось, сын и дочь долгое время вообще скрывали, что имеют отношение к бессменному ведущему "Поля чудес".

Как отметил артист, наследники стараются быть максимально независимыми. Например, 23-летняя дочь никогда не просит у него денег на путешествия. Девушка сама копит, а потом может внезапно сказать, что скоро улетает с подругой в отпуск. При этом Леонид Якубович предлагает ей оплатить хороший отель, но она ни в какую. "Я всегда говорю: чего вы живете в этих гостиницах второсортных, давай помогу: "Нет, я сама", – заявил телеведущий.

Внучка Софья, которой уже 20 лет, тоже пытается самостоятельно зарабатывать деньги. Леонид Якубович в шоке от нищенской зарплаты – 12 тысяч рублей, – которую получает девушка за смены в "Макдоналдсе". По словам ведущего шоу "Поле чудес", он неоднократно предлагал ей найти должность получше, но она против. В итоге артист махнул рукой: пусть работает, раз нравится.

Леонид Якубович отметил, что ему сложно понять и своего сына, который обожает путешествовать на автомобиле, да еще и с семьей. "Гонять столько времени на машине, ночевать в мотеле, доедая бутерброд на ходу, – это не ко мне", – говорит телеведущий.