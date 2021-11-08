Узник "красной" зоны: Стало известно о состоянии разбитого ковидом Серова

67-летний Александр Серов загремел в клинику с коронавирусом 9 октября. Медики отважно сражались за жизнь разбитого ковидом артиста и одержали победу. Вот уже месяц исполнитель хита "Ты меня любишь" не может выбраться за пределы больничных стен.
Хотя недавно тест на коронавирус показал отрицательный результат, Александра Серова так и не выписали. Звездного мужчину можно по праву назвать узником "красной" зоны. Сейчас ему приходится решать многие вопросы дистанционно, чтобы не тратить время впустую. Артист выглядит недурно и разговаривает без проблем, как сообщил его официальный представитель.
"Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удаленно в студии. Серов в хорошей форме, с голосом все в порядке", — цитирует RT директора певца. При этом сотрудник звезды не смог ответить на вопрос о том, когда музыкант вернется к полноценной жизни. Он не знает, когда Александр Серов получит на руки заветную выписку и попадет домой.
Напомним, певца перевели из реанимации в обычную палату. Его решили оставить в стационаре медучреждения, чтобы восстановление организма прошло быстрее и лучше. Накануне ноябрьских праздников сообщалось, что Александр Серов испытывал трудности с передвижением.
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