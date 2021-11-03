Тест отрицательный: почему лишившемуся денег Серову отказали в выписке

Российского исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" Александра Серова госпитализировали в реанимацию московской клиники более трех недель назад. У него был диагностирован коронавирус.
Сейчас артист находится под чутким наблюдением специалистов. Впереди ноябрьские праздники, но домой певца не отпустят.
На момент госпитализации у Александра Серова наблюдалось обширное поражение легких, но постепенно его состояние стабилизировалось. Певцу до сих пор приходится трудно из-за болезни.
Как рассказал его представитель журналистам, артисту тяжело ходить. Он сам признается, что восстановиться быстро не получится, хотя уже сейчас звезду перевели из реанимации в обычную палату. Состояние Серова постепенно улучшается.
На данный момент результат ПЦР-теста на коронавирус у Серова уже отрицательный. Тем не менее, ему нужно находиться под наблюдением.
Ранее сообщалось, что несмотря на отмену концертов, больной Александр Серов продолжает выплачивать деньги своей команде. Директор певца Александр Федорков в беседе с ФАН рассказывал, что артист готов поддерживать коллег даже из своего кармана.
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