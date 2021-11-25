Вывалившая внушительную грудь Пегова произвела фурор

Ирина Пегова вновь поразила поклонников своими пышными формами.

Артистка появилась на мероприятии журнала ОК! "Больше, чем звезды", которое прошло в шикарном московском отеле. Ирина Пегова выбрала синее платье, успешно облегающее ее внушительную грудь. Поклонники пришли в восторг от образа артистки.

Пегова опубликовала "сторис", где позирует перед камерой в своем шикарном наряде. Артистка недавно сильно похудела и немного изменила стиль. Хотя Ирину по-прежнему считают воплощением русской женщине в современном кино. Подписчики засыпают помолодевшую Пегову комплиментами, не стал исключением и новый выход актрисы.

"Русская красавица (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как в сказке", "Ирина сколько радостного огня в ваших глазах , своей улыбкой наполняете меня жизненной силой, спасибо большое вам", "Какая же вы лучезарная", "Вот это бюст", "Какая добрая улыбка", – восхитились комментаторы.

Ранее Ирина Пегова удивила поклонников постом о своих мечтах. Артиста довольно активно ведет соцсети и периодически делится своими мыслями. Ирина призналась, что хотела бы прогуляться по секвойному лесу, где высота деревьев может быть больше 100 метров. Такое желание поразило некоторых поклонников, они не ожидали, что артистка хочет провести время именно таким необычным образом.