"Длина ствола 110 метров": Пегова рассказала о странной мечте

Ирина Пегова — успешная актриса и счастливая мама. Недавно 43-летняя звезда театра и кино заявила, что для счастья не обязательно быть замужем. В ближайшее время звезда не собирается связывать себя узами брака.
При этом Пегова любит поразмышлять о мечтах. На днях она написала в своем "Инстаграм" пост, посвященный как раз этому. При этом мечта у Пеговой оказалась довольно странной.
"Если говорить о мечтах! То я хотела бы побродить по сейквойному лесу! Секвойя красная — самое высокое дерево в мире. Длина его ствола может превышать 110 метров", – написала Ирина Пегова.
Актриса добавила, что такие деревья растут на Тихоокеанском побережье США, от Калифорнии до Орегона. Они появились на нашей планете 160 миллионов лет назад.
Актриса также добавила, что любители исчезающей природы могут насладиться в полной мере достопримечательностью, прогуляясь по заповедному парку "Редвуд" и насладившись природой, переночевав в комнате внутри 42-тонного бревна.
Напомним, Ирина Пегова развелась с мужем Дмитрием Орловым в 2011 году. Позже в одном из интервью она признавалась, что была несчастлива в браке и несвободна.
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