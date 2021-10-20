Надевшая кольцо Пегова откровенно о замужестве: Готова мчаться за ним и признаваться в любви

В свежем интервью звезда сериала "Акушерка" Ирина Пегова объяснила появление кольца на безымянном пальце правой руки. Многие воспринимают украшение актрисы как обручальное.
Между тем, по словам Пеговой, кольца, которые она носит, не несут никакой смысловой нагрузки. Более того, Ирина не имеет навязчивой идеи выйти замуж. 43-летняя актриса считает, что штамп в паспорте сегодня ничего не значит.
В жизни женщины должен быть любимый мужчина, рассуждает звезда "Акушерки". Дескать, без сильного плеча рядом "нет ощущения полноты жизни".
"Я точно знаю, что и вне статуса "замужем" можно быть счастливой", – отметила Пегова.
Артистка уверена, что официальная роспись часто только усугубляет проблемы пары. В прошлом у Ирины был неудачный опыт замужества. Пегова не скрывает, что брак не принес ей ничего хорошего. С супругом она была несвободна и несчастлива. Впрочем, звезда сериала "Акушерка" не исключает, что когда-нибудь отправится под венец.
Ирина Пегова считает себя счастливым человеком, ведь в ее жизни не было невзаимной любви. Случалось, что отношения сходили на нет, но это другое. Знаменитость добавила, что в состоянии влюбленности не видит преград. Ради мужчины она готова совершать поступки – мчаться за ним, признаваться в любви и делать сюрпризы. Активности своей Пегова не стесняется, более того, актриса испытывает от этого "кайф".
Напомним, Ирина Пегова была замужем за коллегой по цеху Дмитрием Орловым. В этих отношениях артистка родила дочь Таню. Брак Пеговой и Орлова просуществовал семь лет. Расставание пары стало дня многих неожиданностью. У Ирины и Дмитрия на этапе развода возникли имущественные споры, которые не сразу удалось уладить.
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