Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Чувствую себя отвратительно": проблемы со здоровьем довели Брежневу до слез

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вера Брежнева пожаловалась на самочувствие. Певица заподозрила у себя коронавирус.
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Звезда призналась, что у нее проблемы со здоровьем. Вера Брежнева рассказала, что заболела пару дней назад после "ударных" рабочих будней. "Чувствую себя отвратительно", – посетовала знаменитость.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Артистка уже сдала тест на COVID-19 и получила отрицательный результат, но чувствует себя до сих пор плохо. Друзья поддерживают Веру Брежневу трогательными посланиями в Сети. Одно из них довело ее до слез.

По словам знаменитости, увидев пост друга о ней с хорошими словами, звезда начала рыдать. Вера Брежнева отметила, что, наверное, ей иногда необходимо быть слабой, чтобы "броня становилась тоньше и хорошие слова проникали глубоко в сердце". Поклонники желают певице скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее в Сети появился слух о разладе Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе. Композитору приписывали роман с подопечной – Эрикой Герцег. Сначала звезда гневалась из-за домыслов, а потом пыталась их высмеивать. В итоге Вера Брежнева смирилась со сплетнями вокруг ее семейной жизни. Ей надоело убеждать россиян, что у них с супругом все хорошо.

Как писали "Дни.ру", летом этого года Вера Брежнева взбудоражила публику новыми фотографиями в своем инстаграм-аккаунте. Девушка предстала в подвенечном наряде и сообщила, что приняла предложение. Подписчики предположили, что певица снова замуж. Однако оказалось, что это был всего лишь сценический образ – звезда снялась в совместном клипе с Монатиком "ВечерИночка".

Автор: 8 сентября 2020, 15:37 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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