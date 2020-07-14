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"С пополнением семьи!": Брежнева показала фото с малышом

Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вера Брежнева умилила поклонников трогательным снимком. Она позировала с щенком на руках.
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Кадр, на котором звезда обнимает малыша французского бульдога по кличке Марс, она разместила в своем инстаграм-аккаунте.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Певица отметила, что неравнодушна к этим животным. Артистка объяснила, что родилась в год Собаки. "Могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают. А глаза такие добрые-добрые", – пошутила экс-солистка группы "ВИА Гра".

Фото Веры Брежневой растопило сердца подписчиков. "Сладость-то какая", "С пополнением семьи!" – написали фолловеры в комментариях. Позже исполнительница объяснила, что песик принадлежит не ей, а ее племяннице. Но у самой певицы уже есть собака.

Также Вера Брежнева рассказала, что с детства знакома почти со всеми домашними питомцами. В ее семье были кошки, собаки, хомяки, попугаи, домашняя крыса и морская свинка.

Напомним, ранее в Сети появился слух о разладе Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе. Композитору приписывали роман с подопечной – Эрикой Герцег. Сначала звезда гневалась из-за домыслов, а потом пыталась их высмеивать. В итоге Вера Брежнева смирилась со сплетнями вокруг ее семейной жизни. Ей надоело убеждать россиян, что у них с супругом все хорошо.

Автор: 14 июля 2020, 02:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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