"С пополнением семьи!": Брежнева показала фото с малышом

Кадр, на котором звезда обнимает малыша французского бульдога по кличке Марс, она разместила в своем инстаграм-аккаунте.
Певица отметила, что неравнодушна к этим животным. Артистка объяснила, что родилась в год Собаки. "Могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают. А глаза такие добрые-добрые", – пошутила экс-солистка группы "ВИА Гра".
Фото Веры Брежневой растопило сердца подписчиков. "Сладость-то какая", "С пополнением семьи!" – написали фолловеры в комментариях. Позже исполнительница объяснила, что песик принадлежит не ей, а ее племяннице. Но у самой певицы уже есть собака.
Также Вера Брежнева рассказала, что с детства знакома почти со всеми домашними питомцами. В ее семье были кошки, собаки, хомяки, попугаи, домашняя крыса и морская свинка.
Напомним, ранее в Сети появился слух о разладе Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе. Композитору приписывали роман с подопечной – Эрикой Герцег. Сначала звезда гневалась из-за домыслов, а потом пыталась их высмеивать. В итоге Вера Брежнева смирилась со сплетнями вокруг ее семейной жизни. Ей надоело убеждать россиян, что у них с супругом все хорошо.
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