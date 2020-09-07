"Богиня Вселенной": раздетая Вера Брежнева сверкнула прелестями

Жена Константина Меладзе продемонстрировала стройность с элементами богатства. Вера Брежнева надела блестящее белье в мерцающих камнях и набросила на плечи пальто из денежных купюр.
Девушка дополнила наряд кулоном, напоминающем драгоценность "Сердце океана" из фильма "Титаник". Ноги певицы украсили элегантные босоножки на шпильке. Волосы артистка забрала в высокий хвост, эротично открыв шею.
Стильный образ певица запечатлела на камеру. На снимке звезда стоит в дверном проеме, опираясь на локоть правой руки. Девушка пикантно изгибается, обнажая длинные грациозные ноги.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто ♥️ хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект haute couture от @ulyana_sergeenko_moscow �� Ну и особо внимательные рассмотрели ожерелье, как «то самое» в Титанике... Style @olaazh оторвалась �� Mua @kuzikova Hair @stetsjulia Photo @the_yukka
Поклонники остались в восторге от сексуальной фотографии. Они оставили для звезды множество комплиментов. "Вера, я не могу насмотреться!!!!! И кайфую, кайфую, кайфую", "богиня Вселенной", "Какая женщина! Мечта поэта!", "Роскошь роскошная", "королева мира", – выразились подписчики Веры Брежневой.
Вера Брежнева размещает в инстаграм-канале не только пикантные, но и милые фотографии. Напомним, что она снялась с щенком своей племянницы, французским бульдогом, которого назвали Марс. Вера Брежнева призналась, что любит собак и даже сравнивает себя с ними.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
��"Я тоже не железная": что с собой сделала Вера Брежнева Певица призналась, что даже поддалась модному веянию и попыталась подогнать себя под стандарты красоты. Подробности на @dniru������ Фото: www.instagram.com/vbdiary #брежнева #верабрежнева #красота #макияж #мода #дниру
Популярные темы форума
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Патриархат или матриархат?
Накипело
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Мама с@ка
Лиона, дубль-2