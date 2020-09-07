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"Богиня Вселенной": раздетая Вера Брежнева сверкнула прелестями

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Певица приняла сексапильный образ. Фанаты оценили достоинства фигуры Веры Брежневой.
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Жена Константина Меладзе продемонстрировала стройность с элементами богатства. Вера Брежнева надела блестящее белье в мерцающих камнях и набросила на плечи пальто из денежных купюр.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Девушка дополнила наряд кулоном, напоминающем драгоценность "Сердце океана" из фильма "Титаник". Ноги певицы украсили элегантные босоножки на шпильке. Волосы артистка забрала в высокий хвост, эротично открыв шею.

Стильный образ певица запечатлела на камеру. На снимке звезда стоит в дверном проеме, опираясь на локоть правой руки. Девушка пикантно изгибается, обнажая длинные грациозные ноги.

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У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто ♥️ хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект haute couture от @ulyana_sergeenko_moscow �� Ну и особо внимательные рассмотрели ожерелье, как «то самое» в Титанике... Style @olaazh оторвалась �� Mua @kuzikova Hair @stetsjulia Photo @the_yukka

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Поклонники остались в восторге от сексуальной фотографии. Они оставили для звезды множество комплиментов. "Вера, я не могу насмотреться!!!!! И кайфую, кайфую, кайфую", "богиня Вселенной", "Какая женщина! Мечта поэта!", "Роскошь роскошная", "королева мира", – выразились подписчики Веры Брежневой.

Вера Брежнева размещает в инстаграм-канале не только пикантные, но и милые фотографии. Напомним, что она снялась с щенком своей племянницы, французским бульдогом, которого назвали Марс. Вера Брежнева призналась, что любит собак и даже сравнивает себя с ними.

7 сентября 2020, 06:02 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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